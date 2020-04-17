19 апреля планируется вывозить россиян из Бангкока и Токио

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Вывозные рейсы для россиян Бангкок - Кемерово и Токио - Владивосток запланированы на 19 апреля, сообщает Минкомсвязь РФ в пятницу вечером в телеграмм-канале, созданном для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Вылет рейса SVR3714 Бангкок - Кемерово запланирован на 19 апреля 2020 в 17.40 по местному времени", - сказано в тексте сообщения.

Отмечается, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в г. Кемерово и Кемеровской области, Новосибирской области.

Кроме того, в канале сообщается, что рейс Токио-Владивосток тоже запланирован на 19 апреля.

"Вылет рейса SHU5481 Токио - Владивосток запланирован на 19 апреля в 14.05 по местному времени. Перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Дальневосточном федеральном округе", - отмечают в Минкомсвязи.