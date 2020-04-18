Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
на 18.04В России 36 793+4 785В мире 2 240 191+87 544

Суд поддержал вдову Кобзона в требовании банкротства бизнесмена, задолжавшего певцу

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ставропольского края признал обоснованным заявление вдовы Народного артиста СССР Иосифа Кобзона о признании банкротом должника ее супруга - ставропольского индивидуального предпринимателя Вагифа Пейсахова.

Как говорится в решении суда, размещенном в картотеке арбитражных дел, решено ввести в отношении зарегистрированного в Ставрополе Пейсахова процедуру реструктуризации долгов.

Результаты процедуры реструктуризации долгов будут рассмотрены в сентябре. Требования вдовы артиста включены в третью очередь требований кредиторов.

Финансовым управляющим Пейсахова назначен Сергей Сергеев.

Из истории дела

Со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел сообщалось, что Нинель Кобзон подала в суд заявление о признании банкротом предпринимателя Пейсахова. Сумма требований заявителя составила 1 млрд 595 млн 800 тыс. рублей ($25 млн).

В сентябре 2016 года Одинцовский суд Московской области приговорил Пейсахова к шести годам колонии общего режима. Он признан виновным в млшенничестве, поскольку взял в долг у Кобзона $25млн и эти деньги не вернул.

По данным СМИ, Пейсахов занял деньги на развитие бизнеса, но, как позднее сам признался, проиграл их в покер. В этой связи артист обратился в полицию, и было возбуждено уголовное дело.

Народный артист СССР и депутат Госдумы Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни.

Иосиф Кобзон

Новости

Регионы заинтересовались предложением "Ростеха" внедрить систему распознавания лиц

Регионы заинтересовались предложением "Ростеха" внедрить систему распознавания лиц

Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя

Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя

Сбежавшие из находящейся на карантине уфимской больницы оказались ее сотрудниками

Путин поручил правительству подготовить прогноз по заболеваемости COVID-19 в РФ

В России продлили срок действия истекающих паспортов и водительских удостоверений

В России продлили срок действия истекающих паспортов и водительских удостоверений

В России выявлены еще 4 785 заболевших коронавирусом

В России выявлены еще 4 785 заболевших коронавирусом

И.о. замглавы Хакасии задержан при получении взятки в 2 млн рублей

И.о. замглавы Хакасии задержан при получении взятки в 2 млн рублей

Легкомоторный самолет с тремя людьми на борту разбился под Хабаровском

Православные готовятся отметить Пасху

Православные готовятся отметить Пасху

Согласован график вывозных рейсов до 21 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');