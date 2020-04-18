Суд поддержал вдову Кобзона в требовании банкротства бизнесмена, задолжавшего певцу

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ставропольского края признал обоснованным заявление вдовы Народного артиста СССР Иосифа Кобзона о признании банкротом должника ее супруга - ставропольского индивидуального предпринимателя Вагифа Пейсахова.

Как говорится в решении суда, размещенном в картотеке арбитражных дел, решено ввести в отношении зарегистрированного в Ставрополе Пейсахова процедуру реструктуризации долгов.

Результаты процедуры реструктуризации долгов будут рассмотрены в сентябре. Требования вдовы артиста включены в третью очередь требований кредиторов.

Финансовым управляющим Пейсахова назначен Сергей Сергеев.

Из истории дела

Со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел сообщалось, что Нинель Кобзон подала в суд заявление о признании банкротом предпринимателя Пейсахова. Сумма требований заявителя составила 1 млрд 595 млн 800 тыс. рублей ($25 млн).

В сентябре 2016 года Одинцовский суд Московской области приговорил Пейсахова к шести годам колонии общего режима. Он признан виновным в млшенничестве, поскольку взял в долг у Кобзона $25млн и эти деньги не вернул.

По данным СМИ, Пейсахов занял деньги на развитие бизнеса, но, как позднее сам признался, проиграл их в покер. В этой связи артист обратился в полицию, и было возбуждено уголовное дело.

Народный артист СССР и депутат Госдумы Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни.