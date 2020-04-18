Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
на 18.04В России 36 793+4 785В мире 2 240 191+87 544

Северное ПКБ приостановило работу над перспективным атомным эсминцем

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ, входит в ОСК) приостановило разработку перспективного атомного эсминца проекта 23560 "Лидер" и усовершенствованного фрегата проекта 22350М из-за отсутствия решения Минобороны РФ, следует из годового отчета компании за 2019 год.

Фрегаты проекта 22350М – это усовершенствованные корабли проекта 22350 с увеличенным водоизмещением и количеством носимых ими ракет "Калибр-НК".

В РоссииИсточник сообщил о подготовке строительства атомных эсминцевЧитать подробнее

План работ над проектом эсминца "Лидер" на 2017-2019 годы был приостановлен министерством обороны РФ после завершения эскизного проекта в 2016 году, говорится в сообщении.

Кроме того, военное ведомство не приняло решения о начале дальнейших работ по созданию усовершенствованного фрегата проекта 22350М после завершения его эскизного проекта в 2019 году.

Согласно отчету компании, данные факты приостановок работ по Гособоронзаказу "не позволяют рассчитывать на устойчивое финансово-экономическое положение" Северного ПКБ.

При этом эсминцы "Лидер" и фрегаты проекта 22350М упоминаются в документе в перечне наиболее перспективной продукции компании.

Эскадренный миноносец проекта 23560 "Лидер" – проект перспективного атомного надводного стелс-корабля для ВМФ РФ. Предполагалось, что эти корабли будут иметь водоизмещение порядка 14 тысяч тонн и вооружены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр", современными системами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Работа над эскизным проектом эсминца продолжалась с апреля 2015 по конец 2016 года. Ожидалось, что закладка корабля произойдет после 2022 года.

Северное ПКБ Миноборны

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 18 апреля

ОАК закрыла центральный офис после выявления коронавируса у ряда сотрудников

РПЦ приравняла инопланетян к бесам

РПЦ приравняла инопланетян к бесам

Депутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом

Опубликован расширенный перечень пострадавших в РФ от коронавируса отраслей экономики

Опубликован расширенный перечень пострадавших в РФ от коронавируса отраслей экономики

Регионы заинтересовались предложением "Ростеха" внедрить систему распознавания лиц

Регионы заинтересовались предложением "Ростеха" внедрить систему распознавания лиц

Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя

Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя

Сбежавшие из находящейся на карантине уфимской больницы оказались ее сотрудниками

Путин поручил правительству подготовить прогноз по заболеваемости COVID-19 в РФ

В России продлили срок действия истекающих паспортов и водительских удостоверений

В России продлили срок действия истекающих паспортов и водительских удостоверений
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');