МКС спустят ближе к Земле перед прибытием космического грузовика "Прогресс"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) снизят на 1,5 километра перед прибытием транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", сообщил "Роскосмос".

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, двигатели служебного модуля "Звезда" будут включены в 08:09 по Москве и проработают 58,5 секунды. После этого высота орбиты уменьшится на 1,5 тысячи метров и составит около 419 километров над Землей.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14" запланирован на 25 апреля 2020 года в 04:51 по Москве с космодрома Байконур, стыковка с МКС – в 08:13 по Москве.