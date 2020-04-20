Пьяная омичка уронила ребенка, спускаясь с ним по простыне с четвертого этажа

Ребенок ударился головой о стену, но падение на землю смогли предотвратить прохожие

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские в Омске проводят проверку по факту происшествия на проспекте Менделеева, в результате которого едва не погиб трехлетний ребенок, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В субботу около 23:00 по местному времени в один из городских отделов полиции поступило сообщение от жильца дома по проспекту Менделеева о том, что с четвертого этажа по простыням спускается девушка с малолетним ребенком на руках.

"На крики омички отреагировали жильцы дома и случайные прохожие - пытаясь поймать ребенка, они встали у стены дома. В это время женщина, держась рукой за простыню, отпустила ребенка", - говорится в сообщении.

Мальчик ударился головой о стену дома, но падение на землю смогли предотвратить очевидцы происшествия, успев подхватить ребенка на руки. Продолжавшую висеть на простыне женщину позднее сняли сотрудники МЧС.

"Трехлетний мальчик и его 27-летняя мама с травмами госпитализированы. Предварительно у женщины диагностировано состояние опьянения", - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По факту происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.