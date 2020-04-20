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Житель ЯНАО во время ссоры с сестрой облил ее бензином и поджег

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Житель Ямало-Ненецкого автономного округа стал фигурантом уголовного дела о жестоком убийстве собственной сестры.

Пресс-служба СУ СКР по ЯНАО сообщает, что 18 апреля в городе Тарко-Сале местный житель поссорился со своей 19-летней сестрой, с которой пил спиртное.

"В ходе конфликта он облил сестру бензином, а затем прикурил сигарету рядом с женщиной, от чего произошло возгорание горючего вещества", - говорится в сообщении.

Девушка погибла. Действия ее брата квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

ЯНАО

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