Экс-гендиректора новосибирского биотехнопарка перевели из СИЗО под домашний арест

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новосибирска в понедельник изменил меру пресечения экс-гендиректору АО "Управляющая компания Биотехнопарка" Владимиру Кожевникову. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель Новосибирской городской коллегии адвокатов Александр Балян.

"Центральный районный суд Новосибирска сегодня по инициативе защиты, поддержанной следствием, изменил меру пресечения Кожевникову Владимиру Николаевичу. Вместо содержания под стражей бывшего генерального директора АО "Управляющая компания Биотехнопарка" перевели под домашний арест", - сообщил Балян.

Он отметил, что срок домашнего ареста установлен до 29 мая.

Балян уточнил, что в настоящее время Кожевникову инкриминируется не получение взятки, а мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По его данным, версия о том, что Кожевников получил почти 2,7 млн рублей в качестве взятки за попустительство по службе при приеме оборудования, поставленного в Биотехнопарк, не нашла своего подтверждения.

"Теперь следствие считает, что упомянутая сумма была похищена Кожевниковым и Шелеметьевым (еще один фигурант дела - ИФ) у Франк (потерпевшей - ИФ) путем обмана и злоупотребления доверием - под видом займа", - сказал Балян.

Таким образом, добавил он, установлено, что вся эта история не имеет отношения к финансово-хозяйственной деятельности Биотехнопарка.

Как сообщалось, Кожевников был арестован 30 августа 2019 года по обвинению в получении взятки (часть 6 статьи 290 УПК РФ). Уголовное дело было возбуждено после явки с повинной гендиректора ООО "Медхолдинггрупп" Татьяны Франк, утверждавшей, что она передала взятку через посредника Кожевникову.