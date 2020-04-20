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В Тайге женщина без прав врезалась в здание транспортной полиции

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В городе Тайга женщина без водительских прав врезалась на Nissan в административное здание, по факту возбуждено несколько административных дел, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло днем в воскресенье. Как сообщали "Тайга.Инфо" и "Комсомольская правда. Кемерово", автомобиль врезался в здание линейного отдела полиции на транспорте. Находившийся в салоне ребенок не пострадал, водитель и пассажир получили травмы.

По данным следствия, владелец машины передал руль жене, у которой нет ни прав, ни опыта вождения. На одной из центральных улиц он не справилась с управлением и съехала на обочину.

С места ДТП женщина скрылась, но вскоре была задержана. К тому времени она и ее муж были пьяны, в каком состоянии они находились в момент аварии, в полиции не знают. На обоих составлены протоколы по ч.1 ст.12.7 КоАП (управление автомобилем без прав). В отношении женщины также составили протокол за уход с места ДТП. Также возбуждено административное производство по ст.12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

МВД Кемеровская область Тайга

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