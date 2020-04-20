В Дагестане два села остались без газа из-за ДТП

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты газовой службы в Дагестане восстанавливают газоснабжение в Буйнакском районе республики, прерванное из-за дорожной аварии. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МЧС республики.

В районе населенного пункта Буглен автомобиль наехал на надземный газопровод высокого давления, произошел частичный разрыв сварного шва. Возгорания на месте не было. Авария локализована. Всего в зону отключения попали 4295 абонентов в двух населенных пунктах: Нижнее Казанище и Буглен, сказал собеседник агентства.

По его словам, ведутся аварийно-восстановительные работы, которые планируют завершить к 18:00.