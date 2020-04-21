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Запрещенный в служении священник оштрафован за 12-минутный крестный ход в Петербурге

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей Артема Скрипкина, признав его организатором крестного хода по Невскому проспекту.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов города во вторник, 19 апреля, в день Пасхи, с 12:18 до 12:30 Скрипкин, нарушая связанные с коронавирусом запреты на проведение массовых мероприятий, призывал граждан "к участию в массовом одновременном пребывании и передвижении в общественном месте". Вместе с участниками мероприятия, насчитывающими не менее 15 человек, он двигался от дома 2 по Думской улице до дома 35 по Невскому проспекту, тем самым нарушая общественный порядок.

В отношении Скрипкина был составлен протокол по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Скрипкин вину в совершении административного правонарушения не признал и пояснил, что организацией массового мероприятия он не занимался, действительно призывал граждан к проведению Крестного хода в связи с празднованием православного праздника Пасхи и участвовал в шествии во время и в месте указанном в постановлении, при этом требования санитарных норм им соблюдались, говорится в сообщении.

Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

По данным СМИ, протоиерей Скрипкин был временно запрещен в служении решением Тихвинской епархии в 2017 году. Он полагает, что его отлучение связано с обращением к руководству епархии с просьбой разъяснить высказывания патриарха Кирилла.

Петербург Артем Скрипкин

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