Бывшего гендиректора НПО Лавочкина Лемешевского перевели под домашний арест

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему генеральному директору АО "НПО имени Лавочкина" Сергею Лемешевскому и адвокату Игорю Третьякову, обвиняемых в хищении 330 млн рублей.

"Мера пресечения Лемешевскому и Третьякову изменена на домашний арест", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Алексей Коврижкин, защищающий экс-руководителя дирекции правового обеспечения НПО Лавочкина Екатерину Аверьянову, так же обвиняемую в мошенничестве.

По словам Коврижкина, срок домашнего ареста Лемешевскому и Третьякову установлен до 26 июля.

В Мосгорсуде "Интерфаксу" подтвердили информацию об изменении меры пресечения обвиняемым.

Лемешевскому, Третьякову и Аверьяновой вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии обвинения, фигуранты похитили порядка 330 млн рублей госкорпорации "Роскосмос", заключив фиктивные договора с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО.

Осенью 2019 году дело было передано для рассмотрения по существу в Химкинский городской суд Подмосковья, который в декабре прошлого года по ходатайству государственного обвинения вернул его в прокуратуру.