Российский академик назвал преждевременными прогнозы о завершении пандемии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Директор российского Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии академик Александр Гинцбург заявил о преждевременности прогнозов по поводу сроков завершения пандемии коронавируса.

"Дать точный прогноз, когда закончится пандемия, мы сейчас не в состоянии", - сказал Гинцбург в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что для такого прогноза "необходимо иметь конкретные факты и цифры, показывающие ход развития эпидемиологического процесса". "Но для этого необходимо иметь серьезную геоинформационную модель, которая показывает развитие эпидемии не на всем земном шаре, а в конкретном регионе, каждый из которых отличается своими особенностями", - пояснил ученый.

Академик сказал, что теоретически "такие, даже многоуровневые модели, создать можно, но для этого должен в стране работать национальный банк сыворотки, которого у нас, к сожалению, нет".

Отвечая на один из вопросов, он сказал, что такой банк есть в США, "но он настолько закрыт, так как находится практически на территории ЦРУ, что понять, что там делается и с какими данными там работают, невозможно".

Ученый пояснил, что национальный банк сыворотки помогает определить иммунитет у людей по разным параметрам, что защищает их от носителей инфекции. "Этот так называемый популяционный иммунитет плюс данные о плотности населения в регионах, о развитии транспортных потоков и позволяет создать математический аппарат, с помощью которого ученые могут прогнозировать развитие заболеваний", - сказал академик.

"Только тогда, когда есть все эти данные, можно дать точный, научно обоснованный прогноз развития не только этого вируса, но и вообще вирусных заболеваний", - сказал Гинцбург.