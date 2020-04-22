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Путин назначил нового заместителя главы СКР

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета РФ (СКР).

Соответствующий указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Ранее Кабурнеев занимал пост руководителя Главного следственного управления СКР, куда был назначен указом президента в марте 2017 года. До этого Кабурнеев работал руководителем следственного управления СКР по Дагестану.

Владимир Путин Эдуард Кабурнеев СКР

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