Путин назначил нового заместителя главы СКР
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета РФ (СКР).
Соответствующий указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Ранее Кабурнеев занимал пост руководителя Главного следственного управления СКР, куда был назначен указом президента в марте 2017 года. До этого Кабурнеев работал руководителем следственного управления СКР по Дагестану.