Навесной пешеходный мост рухнул в ярославском поселке из-за сильного ветра

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Навесной пешеходный мост обрушился в поселке Борисоглебский Ярославской области. Об этом сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Михаил Зверев в среду.

"Сообщение об обрушении пешеходного моста через реку Устье поступило сегодня в 14:25 по московскому времени. Предварительно, из-за сильного ветра оборвались тросы, поэтому мост просел. Пострадавших нет", - сказал Зверев.

По его словам, обрушение моста никак не повлияло на транспортную доступность в поселке. Рядом находится автомобильный мост, местные жители смогут пересекать реку по нему, отметил представитель МЧС.

Он добавил, что мост был построен в 2015 году.

В правительстве Ярославской области журналистам пояснили, что пешеходный мост является объектом местного, муниципального значения. По итогам обследования сооружения комиссия примет решение по его дальнейшей судьбе.