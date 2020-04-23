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Осужденному за растрату на пиар новгородскому экс-депутату смягчили наказание

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Окуловский районный суд Новгородской области смягчил наказание бывшему депутату думы региона Сергею Вяткину, осужденному за крупное хищение. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного суда Мария Воробьева в четверг.

"Районный суд заменил Вяткину неотбытый срок пребывания в колонии на более мягкий вид наказания - исправительные работы", - сказала она.

По словам Воробьевой, предполагается, что 24 апреля это решение вступит в силу, и в субботу Вяткин сможет покинуть колонию в поселке Топорок.

Как сообщалось, Новгородский районный суд в мае 2019 года приговорил экс-депутата к полутора годам в колонии-поселении за растрату более 1,8 млн рублей на собственный пиар в ходе избирательной кампании.

Как было установлено, в 2016 году генеральный директор новгородского ЗАО "ЭЛСИ" Вяткин принял на работу трех человек на должности своих помощников с окладами по 58 тыс. рублей и надбавками. За несколько месяцев фиктивным помощникам было начислено более 1,8 млн рублей. Эти средства впоследствии были использованы на "продвижение в СМИ и общественной среде положительного образа Вяткина как будущего кандидата в депутаты облдумы".

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере). Вяткин заявил о полном признании вины и раскаянии. Он добровольно возместил ущерб от преступления.

24 июля 2019 года областная дума прекратила полномочия Вяткина.

Новгородская область

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