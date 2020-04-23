Три человека погибли при столкновении "Мерседеса" и "Жигулей" в Ингушетии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - На дороге в Малгобекском районе Ингушетии произошла дорожная авария, в результате которой погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МВД.

"По предварительным данным, около 16:40 в районе сельского поселения Инарки 26-летний местный житель на автомашине Mercedes-Benz, двигаясь по главной дороге, совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2110", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что в результате ДТП погиб 42-летний водитель "Лады" и двое пассажиров в возрасте 10 и 13 лет.

По данному факту полиция проводит проверку.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что погибший Ахмед Батыров - это брат известного в республике имама мечети Малгобека Ибрагима Батырова, также погибли сыновья водителя "десятки".