Крупный лесной пожар ликвидировали в городском округе Балашиха
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Лесной пожар на территории Ногинского лесничества в городском округе Балашиха ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.
"Пожар, возникший сегодня в 13 часов на землях лесного фонда вблизи г.о. Балашиха, ликвидирован. Площадь, пройденная огнем, составила 22,1 гектара. Причина пожара - неаккуратное обращение с огнем или поджог", - сказал собеседник агенства.
Тушение лесного пожара осложнялось сильными порывами ветра и высокой интенсивностью горения сухой травы.