Суд в Приморье рассмотрит дело о контрабанде леса на 450 млн руб. в Китай

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Житель Приморского края предстанет перед судом за контрабанду в Китай дуба и ясеня стоимостью более 450 млн руб., сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, в 2016-2017 годах гражданка Китая вовлекла жителя Приморья в состав транснационального преступного сообщества, занимавшегося незаконным перемещением из России в КНР стратегически важных ресурсов - пиломатериалов из дуба монгольского и ясеня маньчжурского.

Участники преступного сообщества для перевозки древесины в КНР формировали пакет фиктивных документов для получения экспортных разрешений, а также подавали таможенные декларации от имени специально созданных для совершения преступлений фирм-"однодневок" и вносили в декларации недостоверные данные. Стоимость незаконно перемещенных лесоматериалов превысила 450 млн рублей.

Нелегальный экспорт в мае 2018 года пресекли таможенники и пограничники.

Обвиняемый полностью признал вину. По уголовным делам в отношении иных участников преступного сообщества осуществляется предварительное следствие.

В свою очередь Дальневосточной транспортная прокуратура сообщила, что в ходе предварительного следствия обвиняемый заключил с заместителем ДВТП досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого выполнил.

На имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело будет рассматривать Уссурийский районный суд.