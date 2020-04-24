Хакасские депутаты сорвали отчет главы республики

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сессия Верховного совета Хакасии, на которой планировалось заслушать отчет главы региона Алексея Коновалова, оказалась сорванной из-за неявки части депутатов, сообщил агентству "Интерфакс" председатель республиканского парламента Владимир Штыгашев.

"Да, такой факт есть", - сказал спикер.

Первый заместитель председателя Верховного совета республики Юрий Шпигальских сообщил местным СМИ, что на сессию пришли около 30 депутатов (из 50 - ИФ). По его словам, часть из не явившихся на заседание - врачи и руководители крупных предприятий, которые не смогли прийти по уважительным причинам. Другая часть - те, "которые воспользовались ситуацией и помогли свести к минимуму участие депутатов в сессии, то есть сорвали, по сути, кворум".

Сообщение о сессии хакасского парламента, назначенной на 24 апреля, на которой планировался отчет главы республики Валентина Коновалова, опубликовано на официальном портале правительства региона.