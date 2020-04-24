В Петербурге возбудили уголовное дело после похищения девушки под предлогом обряда

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" после инцидента с похищением девушки под предлогом исполнения национального обычая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в пятницу.

Помимо уголовного дела, в отношении "жениха" - 28-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья составлен административный протокол о нарушении миграционного законодательства, так как он находится в РФ незаконно.

Суд вынес решение о принудительном выдворении нарушителя за пределы России. Сейчас его доставляют в Центр временного содержания для иностранных граждан для дальнейшего выдворения.

Как сообщалось, в среду в полицию города обратился житель Невского района, который сообщил о похищении его 25-летней сестры. С его слов, трое в медицинских масках насильно посадили девушку в иномарку и скрылись. Основного участника происшествия - 28-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья полиция обнаружила в Тихвине, девушка была с ним.

По предварительной информации, данный инцидент был представлен как национальный обряд "Похищение невесты". По оперативным сведениям, мужчина в феврале уже увозил девушку от родственников, которые по этому поводу также обращались в полицию. Однако тогда "потерпевшая" отказалась от каких-либо претензий, говорится в сообщении полиции.

В полиции Петербурга в связи с этим предупредили, что жестко реагируют на все инциденты, которые не укладываются в нормы закона и общественного поведения, такие как хулиганская стрельба или ритуальное умерщвление животных.