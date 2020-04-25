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Теплоход сел на мель на реке Кама

Теплоход сел на мель на реке Кама
Cобака на дороге на фоне корабля Волгонефть (архив)
Фото: ТАСС/Ведомости

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Теплоход Волгонефть с четырнадцатью членами экипажа на борту сел на мель на реке Кама, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В 23 часа 24 апреля на реке Кама, на 1479 км., примерно 100 метров за правой кромкой судового хода, вблизи н.п. Саконы Алексеевского муниципального района теплоход Волгонефть "ВН-249" сел на мель. Судно следовало по маршруту "Агидель - Ростов-на-Дону", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пассажиров на борту судна нет, а состав экипажа 14 человек.

Волгонефть Кама

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