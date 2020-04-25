Под контролем мурманских ученых впервые в истории науки в неволе родился серый тюлень

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В аквакомплексе лаборатории биотехнических систем Мурманского морского биологического института (ММБИ) в Кольском заливе Баренцева моря впервые в истории науки в условиях неволи появился на свет щенок серого тюленя, сообщили "Интерфаксу" в ММБИ.

Заместитель директора ММБИ по науке Денис Моисеев рассказал агентству, что краснокнижный тюлененок родился в декабре, но было решено не предавать этот факт огласке, потому что было неизвестно, выживет щенок или нет.

"Буквально вчера завершился важный юридический этап - мы получили документы из Роспотребнадзора о регистрации тюленя", - добавил собеседник.

Щенка, получившего имя Тима, родила 14-летняя самка Бувя от дикого тюленя, с которым у нее случился роман, несмотря на заградительную сетку. Когда ученые поняли, что Бувя ждет пополнения, соорудили специальный помост, имитирующий берег, где серые тюлени приносят потомство.

У мурманских ученых большие планы на научные работы с Тимой. Они изучают, как щенок реагирует на свет, звук, воспринимает цвета. Однако свои правки внесла пандемия коронавируса и изоляция, и часть работ придется начать позднее. В частности, работы по изучению восприятия звуков с институтом прикладной физики РАН и работы с Научно-производственным объединением специальных материалов (Санкт-Петербург).

"В разное время серыми тюленями интересовался Северный флот и другие структуры. В данный момент мы работаем с серыми тюленями самостоятельно, изучаем биологию, физиологию морских млекопитающих, влияние на тюленей электромагнитных полей, их возможности использования в прикладных работах, в том числе, при работе в акваториях для инспекции при наличии видеокамер коммуникаций, которые могут проходить по дну", - сообщил "Интерфаксу" заместитель директора ММБИ, кандидат биологических наук Дмитрий Ишкулов.

Ишкулов подчеркнул, что опыт ММБИ означает, что у ученых отработаны методы по выведению потомства серого тюленя при необходимости восстановления его популяции в дикой природе.

Всего в лаборатории биотехнических систем ММБИ содержатся девять серых тюленей. Ученые изучают сенсорные системы тюленей, их адаптацию и аспекты содержания в неволе, использование для решения задач военного, научно-практического и хозяйственного значения.