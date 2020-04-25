Путин и Трамп назвали "дух Эльбы" примером сотрудничества, несмотря на противоречия

Встреча советских и американских солдат на реке Эльбе в районе города Торгау. Архивное фото Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в заявлении лидеров отмечается, что событие 25 апреля 1945 года, когда советские и американские солдаты смогли пожать друг другу руки, стало предвестником решающего поражения нацистского режима.

"Дух Эльбы" является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели",- говорится в распространенном пресс-службой полном тексте заявления лидеров двух стран.

Встреча на Эльбе - это эпизод Второй мировой войны, когда 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США. В результате встречи войск союзников остатки вооружённых сил Германии были расколоты на две части - северную и южную.

"Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт", - отмечается в заявлении президентов РФ и США.