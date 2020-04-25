Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 25.04В России 74 588+5 966В мире 2 811 193+102 308

Путин и Трамп назвали "дух Эльбы" примером сотрудничества, несмотря на противоречия

Путин и Трамп назвали "дух Эльбы" примером сотрудничества, несмотря на противоречия
Встреча советских и американских солдат на реке Эльбе в районе города Торгау. Архивное фото
Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в заявлении лидеров отмечается, что событие 25 апреля 1945 года, когда советские и американские солдаты смогли пожать друг другу руки, стало предвестником решающего поражения нацистского режима.

"Дух Эльбы" является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели",- говорится в распространенном пресс-службой полном тексте заявления лидеров двух стран.

Встреча на Эльбе - это эпизод Второй мировой войны, когда 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США. В результате встречи войск союзников остатки вооружённых сил Германии были расколоты на две части - северную и южную.

"Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт", - отмечается в заявлении президентов РФ и США.

Владимир Путин Дональд Трамп

Новости

Предложения по поэтапному снятию карантина с предприятий в РФ подготовят до 30 апреля

Дивеевский монастырь закрылся на карантин

У восьмерых суворовцев в Твери нашли коронавирус

Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий

Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий

Водители нескольких депутатов Госдумы заразились коронавирусом

Водители нескольких депутатов Госдумы заразились коронавирусом

В Петербурге на Максима Леонидова составили протокол и отпустили из полиции

РПЦ осудила прихожан, которые пошли на Пасху в храмы

Максима Леонидова задержали в Петербурге за прогулку в парке с женой и собакой

Число заболевших коронавирусом в России превысило 74 тысячи человек

Число заболевших коронавирусом в России превысило 74 тысячи человек

Строитель медцентра Минобороны в Севастополе заразился коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');