Сорванная ветром крыша убила прохожего в Удмуртии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU -Штормовой ветер в Удмуртии сорвал крышу рынка в Камбарке. Как сообщает СУ СКР по региону, под обломками конструкции погиб мужчина.

Кроме того, сильный ветер повредил также кровлю жилого дома в соседнем Каракулинском районе. \

Сильный ветер также наблюдался в субботу в Башкортостане. Как сообщает ГУ МЧС России по республике, стихтей поврежден многоквартирный дом и детский сад.

При инциденте никто не пострадал, детский сад не работает в связи с эпидемиологической обстановкой.

Метеорологи объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Поволжья. Прогнозируется неблагоприятная погода с порывами ветра до 25 м/с в Самарской и Оренбургской областях. В Пермском крае, в Удмуртии и Татарстане также ожидается сильный дождь и ветер.