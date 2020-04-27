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Две трети россиян высказались за снятие ограничений по участию в выборах президента лица, занимавшего этот пост

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Большинство граждан РФ (64%) уверены в необходимости закрепления в Основном законе снятия ограничений для участия в следующих президентских выборах в качестве кандидата для лица, занимавшего или занимающего должность президента РФ, 27% россиян с этим не согласны, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Исследование также показало, что 95% респондентов выступают за закрепление в Основном законе обеспечения государством доступности и качества медицинского обслуживания.

По данным опрос, 92% россиян считают важным закрепление обязательной ежегодной индексации пенсий, и столько же респондентов поддерживают поправку об ответственности государства за защиту прав трудящихся, а также об установлении минимального размера оплаты труда на уровне не менее величины прожиточного минимума.

По данным исследования, 88% опрошенных считают принципиальным закрепление в Основном законе положения о защите территориальной целостности РФ и нерушимости государственных границ, а также о недопущении любых действий и призывов, направленных на отчуждение российской территории.

Всероссийский опрос был проведен 19 апреля 2020 года по заказу Экспертного института социальных исследований среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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