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Авиапассажирам придется носить маски и после снятия ограничений на полеты

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - После снятия ограничений на полеты в самолетах будет действовать повышенный режим защиты: использование масок, перчаток и обеззараживание воздуха.

"Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация, но абсолютно точно будет защита органов дыхания, рук и требования к организации внутри салона самолета - бесконечные обработки и постоянный режим обеззараживания воздуха", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник, отвечая на вопрос, какие правила будут действовать в самолетах, когда ограничения для полетов будут сняты.

Она уточнила, что все это можно будет использовать и на других видах транспорта. По ее словам, для кафе и ресторанов, когда они смогут возобновить свою работу, будет также действовать ряд правил. Попова пояснила, что в точках общепита надо будет соблюдать социальное дистанцирование, кроме того, посетители и работники таких заведений будут использовать средства индивидуальной защиты.

(будет введен - ИФ) другой режим дезинфекции и мытья рук. И, безусловно, что очень важно, это режим обеззараживания воздуха. Мы к этому пришли", - рассказала Попова.

Она отметила, что это и раньше где-то делалось, например, в школах и больницах. "Но, очевидно, что сегодня мы к этому приходим", - добавила она.

Анна Попова Роспотребнадзор коронавирус

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