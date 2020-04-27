В Троице-Сергиевой лавре почти у 40 послушников обнаружили коронавирус

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре COVID-19 диагностировали у 37 послушников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа.

"По сведениям нашего штаба (муниципального штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом - ИФ), в Лавре 37 заболевших", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что часть насельников лечится в самой Лавре, часть - госпитализирована в больницу в Химках.

На сайте Московской духовной академии, которая находится на территории Лавры, отмечается, что у 52 человек в академии тест на коронавирус дал положительный результат, девять человек госпитализированы.

Всего в академии живет 136 человек, включая сотрудников и монашествующих.