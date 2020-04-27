Ямал СПГ попросил оценить правомочность запрета авиаперелетов в Сабетте

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "Ямал СПГ", реализующее одноименный проект по сжижению природного газа в поселке Сабетта, заявляет, что решение о запрете авиаперелетов в аэропорту Сабетта принято главным государственным санитарным врачом по Ямальскому району Ямало-Ненецкого АО с превышением полномочий.

"Мы обратились в компетентные органы за оценкой правомерности этих действий", - заявили в компании.

В понедельник утром руководитель управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу Людмила Нечепуренко заявила в ходе совещания с полпредом президента в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым, что в вахтовом поселке Сабетта зарегистрированы 6 случаев коронавируса, и аэропорт поселка закрыт на карантин.

"У нас на сегодняшний день постановление на карантин на аэропорт Сабетту, то есть никаких вылетов без нашего согласования вахты не будет", - сказала она.

Отвечая на вопрос, кто на Сабетте стал "нулевым пациентом", Нечепуренко сообщила, что "завоз был из Москвы, подрядная организация "Велесстрой". "Они прилетели из Москвы 30 марта, потом 6, 8 апреля подрядчики заезжали, и создалась ситуация", - добавила руководитель ямальского управления Роспотребнадзора.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил на совещании, что стоит задача протестировать всех вахтовиков на Сабетте, а их порядка 7,5 тыс. человек.

"Ситуация там в целом нормальная, потому как всплеска тяжелых больных мы не видим. Мы самых тяжелых вывезли, они находятся в наших медицинских учреждениях. Часть из них в Салехарде, часть - в Новом Уренгое", - отметил Артюхов.

По его словам, в ближайшее время планируется провести еще одно тестирование работников и тех, у кого будет отрицательный анализ и закончится двухнедельный карантин, возможно вывезти.

"Люди на самом деле переживают, они давно не были дома. Помните, мы в марте месяце ввели запрет на вахтование. Люди реально уже третий месяц на вахте. Понятно, это очень непросто все. (. . .) Напряжение там появляется, мы его пытаемся сглаживать. Непростые коммуникации", - подчеркнул Артюхов.

Региональный оперативный штаб ЯНАО сообщает, что ночью из Сабетты вернулись десять медиков, которые все выходные обследовали вахтовиков, бывших в контакте с ранее заразившимися коронавирусом. Отобрано 1,9 тыс. проб.

Как сообщалось, по данным на 23 апреля на одном из месторождений Тамбейской группы (Ямальский район) был выявлен 91 случай коронавируса. Всего число случаев коронавируса на месторождениях в Ямальском районе достигло 136.

В понедельник оперативный штаб Ямало-Ненецкого автономного округа заявил, что 143 случая коронавирусной инфекции подтвержден у вахтовых работников организаций, ведущих свою деятельность на территории поселка Сабетта.

В Сабетте "Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.

Проект "Ямал СПГ" реализует СП "НОВАТЭКа", французской Total, китайских CNPC и SRF.