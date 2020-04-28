В Екатеринбурге столкнулись грузовик и трамвай с пассажирами
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге утром в среду столкнулись трамвай с пассажирами и грузовик DAF, пострадали пассажир трамвая и вагоновожатый, сообщили городском ГИБДД.
В Екатеринбурге столкнулись трамвай и грузовикhttps://t.co/WVu4adLA0Y— oblgazeta.ru (@oblgazetaru) April 28, 2020
ДТП произошло в 07:35 (05:35 по московскому времени) на улице Раевского.
По данным ГИБДД, водитель грузовика при повороте направо, на улицу Раевского, не предоставил преимущество трамваю. Они столкнулись.
По данным информированного источника "Интерфакса", пострадавших больше : медицинская помощь потребовалась обоим водителям и девяти пассажирам.