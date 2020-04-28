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В Екатеринбурге столкнулись грузовик и трамвай с пассажирами

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге утром в среду столкнулись трамвай с пассажирами и грузовик DAF, пострадали пассажир трамвая и вагоновожатый, сообщили городском ГИБДД.

ДТП произошло в 07:35 (05:35 по московскому времени) на улице Раевского.

По данным ГИБДД, водитель грузовика при повороте направо, на улицу Раевского, не предоставил преимущество трамваю. Они столкнулись.

По данным информированного источника "Интерфакса", пострадавших больше : медицинская помощь потребовалась обоим водителям и девяти пассажирам.

Екатеринбург МВД ГИБДД

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