В Екатеринбурге столкнулись грузовик и трамвай с пассажирами

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге утром в среду столкнулись трамвай с пассажирами и грузовик DAF, пострадали пассажир трамвая и вагоновожатый, сообщили городском ГИБДД.

В Екатеринбурге столкнулись трамвай и грузовикhttps://t.co/WVu4adLA0Y — oblgazeta.ru (@oblgazetaru) April 28, 2020

ДТП произошло в 07:35 (05:35 по московскому времени) на улице Раевского.

По данным ГИБДД, водитель грузовика при повороте направо, на улицу Раевского, не предоставил преимущество трамваю. Они столкнулись.

По данным информированного источника "Интерфакса", пострадавших больше : медицинская помощь потребовалась обоим водителям и девяти пассажирам.