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В Казани ректора одного из вузов задержали по подозрению в мошенничестве

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) Сергея Юшко задержали по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге, сообщили в управлении СКР по Татарстану. Ему вменяют получение зарплаты за фиктивную должность в вузе.

По версии следствия, в 2004-2017 годы Юшко, работая в режиме полной занятости в "Инновационно-производственном Технопарке "Идея"", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ, также в режиме фул-тайм. Следствие установило, что такого деканата в действительности не существовало, а его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки.

По предварительной оценке, Юшко незаконно получил более 7 млн рублей зарплаты.

Следствие будет добиваться его ареста.

Юшко был избран ректором КНИТУ в марте 2018 года

КНИТУ Казань СКР Сергей Юшко

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