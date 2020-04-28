Ректор казанского университета КНИТУ Юшко задержан по делу о мошенничестве

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Татарстане по подозрению в мошенничестве задержан ректор Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) Сергей Юшко. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий во вторник.

"Да, задержан", - сказал Шептицкий, отвечая на вопрос о задержании ректора КНИТУ.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Юшко по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Его подозревают в незаконном получении не менее 1 млн рублей.

По версии следствия, в 2004-2017 годах подозреваемый, работая в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета инновационных технологий КНИТУ.

Фактически данного деканата не существовало и его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки.

Юшко был избран ректором КНИТУ в марте 2018 года.