Норвежские истребители сопровождали российские Ту-22М3 над Баренцевым и Норвежским морями

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 во вторник совершили четырехчасовой полет над Баренцевым и Норвежским морями, Норвегия поднимала истребители на сопровождение, сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что два дальних бомбардировщика Ту-22М3 на отдельных отрезках маршрута сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии.

В Минобороны РФ заявили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства",- сообщили российские военные