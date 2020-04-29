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Девятилетний рыбак погиб под Великим Новгородом

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Девятилетний ребенок, рыбачивший с удочкой на реке Мста, погиб под Великим Новгородом во вторник, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"Предварительно, этот мальчик, рыбачивший с удочкой в деревне Божонка, упал с берега в воду и не смог выбраться обратно", - пояснил собеседник.

По факту ЧП правоохранители проводят доследственную проверку, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении или об отказе в возбуждении дела. Найдено ли тело ребенка, не сообщается.

Великий Новгород СК РФ

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