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Восьмилетний ребенок весом 10 кг из дома-интерната на Сахалине оказался тяжело болен с рождения

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Сахалинской области опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что в местном доме-интернате довели до истощения восьмилетнего ребенка.

"Мальчик родился с тяжелейшими физическими и ментальными нарушениями. В два года его забрали из асоциальной семьи в южно-сахалинский дом малютки. Оттуда в конце 2016 года он поступил в отделение "Милосердие" кировского детского дома-интерната в Тымовском районе", - сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

По ее данным, восьмилетний ребенок из-за врожденного недуга сейчас весит 10 кг, его рост - 88 см.

"В СМИ накануне была распространена недостоверная информация о том, что в социальном учреждении ребенка довели до истощения. Мальчик тяжело болен с рождения. В доме-интернате он получает необходимый уход и находится под постоянным наблюдением медицинских работников. Ребенку дают специальное питание, и сегодня у него отмечается положительная динамика в наборе веса", - приводит пресс-служба слова областного министра социальной защиты Елены Касьяновой.

По ее словам, когда мальчик попал в кировский дом-интернат, он не двигался, не понимал речь, питался только через зонд, и его организм не усваивал пищу. Сейчас же он стал сам переворачиваться в кроватке и уже пытается садиться, он уверенно держит голову и научился есть с ложки. Ребенок стал реагировать на свое имя, он улыбается и обращает внимание на яркие игрушки.

Детский омбудсмен Сахалинской области Любовь Устиновская заявила, что полное выздоровление для ребенка с таким диагнозом, к сожалению, невозможно. Она отметила, что если будет необходимо, мальчика после снятия антикоронавирусных ограничений направят на лечение в Москву.

Ребенок ежегодно проходит обследование и лечение в детской областной больнице, последний раз он был в больнице с ноября по декабрь 2019 года. По предложению федерального благотворительного фонда "Дорога жизни" в марте для мальчика был организован сеанс телемедицины, и московские врачи дали рекомендации по лечебному питанию.

Во вторник на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой появилась информация, о том, что омбудсмен помогла организовать сеанс телемедицины с московскими врачами для рекомендаций по лечению ребенка из детского дома-интерната Сахалинской области, который в шесть лет весит 7 кг.

"Сейчас малыш похож на старичка, в 6 лет (ребенку сегодня 8 лет - ИФ) он весит всего 7 кг! Но я очень надеюсь, что при соблюдении данных врачами рекомендаций малыш пойдет на прибавку в весе. Конечно, это не решит в полной мере всех проблем со здоровьем, но сможет облегчить его состояние, улучшить качество жизни", - приводятся на сайте слова Кузнецовой.

Сахалинская область

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