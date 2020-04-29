В России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond

Эти сорта чая будут выпускаться в РФ только в пакетиках

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Концерн Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, отказался от производства в РФ листового чая Lipton и Brooke Bond и сохранил только пакетики.

"В брендах Lipton и Brooke Bond компания приняла решение сфокусироваться на формате чая в пакетиках - наиболее популярном среди российских потребителей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

При этом там отметили "значительное падение категории листового чая на рынке". "По нашим внутренним данным, в 2019 году по сравнению с 2018 годом продажи листового чая упали на 6% в объемах и на 2% - в деньгах, - сказали в пресс-службе. - В целом, потребители все больше начинают выбирать пирамидки, продажи которых выросли на 8% и в стоимости, и в объемах, и сашеты - рост на 6% в деньгах и на 4% в объемах".

"Для нас, как для компании, которая всегда стремится удовлетворять нужды потребителей, стратегически важно фокусироваться на растущих форматах и выводить из портфеля наших брендов падающие", - подчеркнули в пресс-службе, добавив при этом, что доля листового чая в портфеле брендов Lipton и Brooke Bond была незначительной.

В то же время компания не отказывается от листового чая. Сейчас он производится в премиальной линейке под торговой маркой Sir Thomas Lipton (3 наименования), а также представлен в ассортименте нового бренда Saito (6 наименований, запущен в России летом 2019 года).

Англо-голландский концерн Unilever работает более чем в 100 странах, включая Россию, на рынок которой он вышел в 1992 году. Компания выпускает продукцию под марками Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Omo, Cif, Signal и Domestos. В России Unilever принадлежат четыре крупных производственных кластера: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, чая, косметической продукции и бытовой химии - в Санкт-Петербурге, косметической продукции - в Екатеринбурге, мороженого - в Омске.