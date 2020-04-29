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Мизулина сообщила о своем запросе в Генпрокуратуру по поводу слухов о ее гражданстве

Мизулина сообщила о своем запросе в Генпрокуратуру по поводу слухов о ее гражданстве
Член Совфеда Елена Мизулина
Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Член Совфеда Елена Мизулина сообщила журналистам, что в середине января направила запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой о проведении проверки по факту распространения фейков о наличии у нее двойного гражданства.

По словам сенатора, Генеральная прокуратура направила эти материалы в МВД России.

Мизулина уточняет, что в ходе проверки были установлены признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 128.1 и 319. Материалы переданы в СУ СКР по Москве.

17 января сенатор Елена Мизулина заявляла, что воспринимает "распространение этой лживой информации как попытку дискредитировать не только меня лично, но и весь российский парламент".

Она заявила, что у неё "нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах".

Мизулина напомнила, что находится в различных санкционных списках, а потому считает подобные заявления "смешными".

Ранее в ряде телеграм-каналов появились сообщения о наличии у Мизулиной вида на жительство в Бельгии.

Елена Мизулина Совет Федерации Совфед

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