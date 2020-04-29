РЖД отменят 3 пары "Стрижей" между Москвой и Нижним Новгородом

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в связи со снижением пассажиропотока временно приостановит курсирование трех пар скоростных поездов "Стриж" на маршруте Москва - Нижний Новгород.

Как сообщила Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал РЖД), с 1 мая временно отменяется скоростной поезд "Стриж" N710, со 2 мая - поезда "Стриж" N702/703 и N708/709, а также N701.

Ранее было приостановлено курсирование скоростного поезда "Стриж" N706/707.

Сохраняется курсирование одной пары скоростного поезда "Стриж" N704/705 отправлением из Москвы в 11:00 мск, прибытием в Нижний Новгород в 14:43 мск, отправлением из Нижнего Новгорода в 16:00 мск, прибытием в Москву в 19:48 мск.

Таким образом, на этом маршруте отменены четыре из пяти пар поездов "Стриж".

Билеты на отмененные поезда можно вернуть без удержания сборов и плат, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что РЖД из-за снижения пассажиропотока с середины апреля отменили три из четырех пар "Ласточек" между Москвой и Нижним Новгородом. Продолжает курсировать одна пара поездов "Ласточка" N727/734.

Кроме того, с 13 апреля отменены отправлением с начальных станций поезда "Сапсан" Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород N771/772 и N757/758 (все "Сапсаны" на маршруте из Нижнего Новгорода - ИФ).