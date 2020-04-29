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Четырехлетний мальчик пропал в Курской области

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Поиски четырехлетнего ребенка ведутся в Октябрьском районе Курской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В селе Большое Долженково Октябрьского района сегодня около полудня пропал 4-летний Михаил Ватулин. Ребенок самостоятельно покинул дом. Родители, заметив исчезновение сына, сразу же заявили в полицию", - говорится в сообщении.

В поисках мальчика принимают участие оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Октябрьского района, следственная группа МО МВД России по Октябрьскому району, сотрудники районной администрации, личный состав 1-й специализированной пожарно-спасательной части Курска, резервный караул 36-й пожарной части Октябрьского района, а также волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" и два кинологических расчета.

В связи с эпидемиологической ситуацией поиски ведутся в средствах индивидуальной защиты и с соблюдением безопасной дистанции.

Курская область

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