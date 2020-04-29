Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. Об этом сообщила "Интерфаксу" начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Ольга Кравчук.

В настоящее время полицейский находился в очередном отпуске. Руководство ГУ МВД назначило служебную проверку.

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Нижегородской области Дмитрий Тюлин подтвердил, что Ржевский находился в отпуске. "По моим данным, он в отпуске как минимум до 9 мая, потом говорил, что планирует выйти на пенсию", - сказал Тюлин.

Информация о смерти Ржевского появилась в телеграм-каналах в среду вечером. По их предварительным данным, причиной смерти мог стать суицид.