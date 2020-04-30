Прокуратура потребовала заблокировать статью о принудительной эвтаназии пациентов в Петербурге
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать материал о якобы имевшем место принудительном отключении больных от аппаратов искусственной вентиляции легких в Петербурге. Статья размещена на сайте "Север.Реалии", который признан СМИ-иноагентом проектом "Радио Свободы".
В надзорном ведомстве "Интерфаксу" сообщили, что внимание прокуроров привлекла публикация под названием "Людей принудительно отключают. Реаниматолог об адских условиях работы". В материале со ссылкой на анонимный источник сообщается о случаях принудительной эвтаназии больных коронавирусной инфекцией в петербургских больницах.
По информации правительства города, сведения о принудительном отключении больных COVID-19 от аппаратов жизнеобеспечения в медицинских учреждениях Петербурга не соответствуют действительности.
Надзорное ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием заблокировать материал.
Проект "Радио "Свобода" "Север. Реалии" попал в реестр иностранных агентов на основе материалов Госдумы о вмешательстве во внутренние дела России. Он был внесён в соответствующий реестр Минюста в ноябре 2019 года.