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На юге РФ "отпраздновали" Первомай несогласованным автопробегом, бритьем бород и выездами на дачи

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Регионы Южного федерального и Северо-Кавказского округов усилили контроль за соблюдением ограничительных мер на майские праздники, однако в ряде субъектов это не помешало жителям отправиться на дачи или пожарить шашлык во дворе у дома.

Как передают корреспонденты "Интерфакса", например, в Ростове-на-Дону полицейские задержали участников несанкционированного митинга и автопробега, проводимого представителями регионального отделения КПРФ. В числе 40 участников были депутат Государственной Думы РФ Николай Коломейцев и руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Ростовской области Евгений Бессонов.

Большинство участников не соблюдали масочный режим, составлены протоколы об административных правонарушениях.

В Крыму с 1 мая разрешена работа парикмахерских, хозяйственных магазинов и мастерских. Как передает корреспондент "Интерфакса" в центре Симферополя не удалось найти ни одного открытого салона красоты, при этом работают почти все барбершопы - запись там ведется уже только на следующую неделю.

"Желающих очень много - все устали от бороды", - сообщил администратор одного из барбершопов.

В целом на улицах Симферополя 1 мая свободнее, чем в будние дни. Многие жители Крыма выкладывают в социальных сетях фотографии с дач, выезд на которые разрешен. Обзвон корреспондентом баз отдыха с беседками и мангалами показал, что некоторые из них продолжают работать, несмотря на запрет.

Несмотря на ограничительные меры, введенные на Юге и Северном Кавказе, жители многих городов вышли во дворы многоквартирных домов и на открытые площадки, чтобы провести время в компании.

Как передают корреспонденты, в Ростове-на-Дону и Ставрополе жители спальных районов активно жарят шашлык во дворах многоэтажек, причем возле отдельных оборудованных площадок с мангалами даже выстраиваются небольшие импровизированные "очереди".

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