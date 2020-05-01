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Прокуроры проверят сообщения о приватизации участка братской могилы в районе Истры

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Подмосковье начата прокурорская проверка в связи с сообщениями о приватизации земли рядом с братской могилой и незаконном перезахоронении останков погибших воинов.

Представитель региональной прокуратуры Марина Каурова сообщила, что проверка начата по сообщениям в СМИ и поступившему обращению относительно использования земельного участка, граничащего с воинским захоронением вблизи села Павловская Слобода в городском округе Истра.

Ход проверочных мероприятий контролирует прокурор Московской области Сергей Забатурин.

По данным СМИ, несколько лет назад земля, на которой располагается одна из крупнейших в Подмосковье братских могил, перешла в частную собственность, а предприниматель начал раскопки и перезахоронения останков бойцов.

Об этом захоронении сотрудники Музея отечественной военной истории узнали случайно, изучая боевой путь 108-й стрелковой дивизии, которая именно здесь, у поселка Павловская слобода, в декабре 1941 года остановила немецкое наступление ценой огромных потерь.

На памятнике, установленном на месте Братской могилы уже больше полувека назад, всего девять фамилий. Хотя оригинал паспорта этого захоронения, который хранится в архиве Минобороны, гласит, что здесь покоятся как минимум в 100 раз больше солдат.

С какой целью ведутся раскопки непонятно, но сотрудники музея опасаются, что вскоре на этом участке начнется строительство.

Московская область

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