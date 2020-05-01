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Ростуризм начал принимать заявки туроператоров на субсидии за невозвратные авиабилеты

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) начало прием заявок от туроператоров на субсидии за невозвратные авиабилеты.

Правительство РФ 24 апреля утвердило правила субсидирования убытков туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам за рубеж в составе турпродукта.

Как ранее пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития, в соответствии с правилами, на субсидию могут претендовать туроператоры, реализовавшие турпродукт, в составе которого есть авиаперелет с невозвратным тарифом. При этом, туроператор сможет получить возмещение, если уже вернул туристу деньги за нереализованный тур, включая стоимость перелета.

Туроператоры могут также компенсировать частичную стоимость рейсов, которыми возвращали российских организованных туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса. Из резервного фонда правительства России Ростуризму на эти цели выделено 3,5 млрд рублей.

Ростуризм

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