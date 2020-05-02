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Скончался раввин Зиновий Коган

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России раввин Зиновий Коган скончался 1 мая на 79-м году жизни, сообщается на странице организации в фейсбуке.

Как сообщил сын покойного Илья на своей странице в соцсети, причиной смерти раввина стал инсульт.

Коган родился 6 декабря 1941 года в селе Чесноковка Алтайского края в еврейской религиозной семье. Окончил Московский инженерно-строительный институт, философский факультет МГУ, а также еврейскую религиозную школу в Москве.

Участник неофициального религиозного движения среди московских евреев.

В 1989 году основал первую в СССР реформистскую общину "Гинейни". В 1993 году избран председателем Российского союза объединений прогрессивного иудаизма (ныне ОРОСИР).

С 1997 года - председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России (КЕРООР). С 2001 года - член президиума Российского еврейского конгресса (РЕК).

В октябре 2011 года назначен вице-президентом КЕРООР по связям с государственными, общественными и религиозными организациями.

Зиновий Коган

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