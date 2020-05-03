В исправительной колонии в Челябинской области произошел пожар

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пожар охватил одно из помещений исправительной колонии в Копейске (Челябинская область), сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По его данным, пожар возник в здании на втором этаже, где располагается бытовой блок. Из горящего здания были эвакуированы более 100 заключенных, отметил собеседник агентства.

При пожаре никто не пострадал.

Однако справиться с огнем пока не удается. Есть угроза распространения на соседние помещения, сказал источник.

Официальной информации относительно пожара пока нет.