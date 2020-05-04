Депутат Госдумы Затулин заявил о планах бороться за разрешение на въезд в Эстонию

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин видит политическую подоплеку в решениях ряда эстонских судебных инстанций, отказавшихся пересмотреть решение о запрете для него въезда в страну.

"Безусловно, я буду продолжать бороться за отмену этого решения", - сказал Затулин "Интерфаксу" в понедельник.

Он отметил, что "поскольку это решение только что произошло, сейчас нужно будет проконсультироваться в вопросе, исчерпаны ли дальнейшие возможности апелляции и судебных процедур в самой Эстонии".

"Если они будут исчерпаны, значит, мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если нет, то тогда мы будем продолжать добиваться решения в Эстонии, хотя мне заранее ясно, что эстонская власть насквозь предубеждена, и я никаких иллюзий не питаю насчёт правосудия в отношении самого себя в Эстонии", - добавил парламентарий.

Он сообщил, что в самом начале эстонские власти о запрете на въезд сообщили в посольство РФ устным звонком, и "в течение долгого периода отлынивали от того, чтобы представить письменное доказательство запрета, а отсутствие такого документа в данном случае не позволяло начать судебную процедуру".

"И теперь, когда эта судебная процедура прошла в таллинском суде, вдруг всплывают обстоятельства, что есть, оказывается, какие-то сроки обжалования решения у министерства внутренних дел, о чем я впервые слышу", - пояснил Затулин.

Он считает, что "в данном случае политические основания очевидны - это фобии в Эстонии в отношении к России вообще, и конкретно по отношению к депутату Государственной Думы, который избран в том числе и голосами граждан России, проживающих в Эстонии".

"Меня наказали за то, что я победил на выборах, и естественно, должен, как и всякий депутат, периодически встречаться со своими избирателями, которые, пусть в малом числе, живут в Эстонии", - сказал Затулин.

Ранее в понедельник портал телерадиовещания ERR сообщил о решении Административного суда Таллина, который посчитал, что жалоба Затулина с требованием отменить решение эстонского МВД была подана по истечении срока давности.

По решению МВД, Затулину запрещено въезжать в Эстонию с 28 марта 2018 по 28 марта 2023 года.

Затулин был избран в Госдуму РФ в сентябре 2016 года, в том числе голосами проживающих на северо-востоке Эстонии российских граждан.