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Мужчина и ребенок отравились насмерть угарным газом в Ивановской области

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Следствие в Ивановской области возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек от угарного газа, среди погибших - ребенок, сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

5 мая в квартире одного из домов по улице Мичурина города Фурманова обнаружены тела мужчины 1985 года рождения и мальчика 2012 года рождения с признаками отравления угарным газом.

В ходе осмотра выявлена неисправность вентиляционного канала газового оборудования, где отсутствует тяга.

Уголовное дело возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Ивановская область

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