Головной офис "Почты России" переедет в бизнес-центр "ВЭБ Арена"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Почта России" одобрил проект сделки по аренде офисных помещений на площадке стадиона ЦСКА "ВЭБ Арена", сообщила компания.

Арендовать помещения "Почта" будет для переезда с 2021 года своего головного офиса. Общая площадь арендуемых помещений, включая парковочные места, составит порядка 37 тыс. кв. м.

Сейчас сотрудники головного офиса распределены по четырем офисным зданиям. Необходимость переезда вызвана ускоренным цифровым развитием, объясняет компания. "Почта России находится в процессе цифровой трансформации (...) Современное рабочее пространство - важный элемент создания цифровой среды и конкурентоспособных условий труда. Все это невозможно на Варшавском шоссе, где ремонта не было с момента постройки в 1979 года", - сообщил генеральный директор "Почты России" Максим Акимов, слова которого приводятся в сообщении.

Офис "Почты России" на Варшавском шоссе изначально строился как административно-производственное здание. В дальнейшем часть производственных помещений была переоборудована под размещение сотрудников, но здание по-прежнему не соответствует ожиданиям. Новый офис будет вмещать 3100 сотрудников, это полностью снимет острый вопрос о дефиците мест для персонала.

Совет директоров компании также рассмотрел вопрос вознаграждений менеджменту по результатам работы в 2019 году и решил вернуться к вопросу определения размера премий не ранее III квартала 2020 года.

Выручка "Почты России" в 2019 году составила 212 млрд рублей. Цифровая выручка превысила за год 21 млрд рублей, что почти втрое выше показателя 2018 года.