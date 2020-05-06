В Кремле прокомментировали апрельские данные "Левада-центра" по рейтингу Путина

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не спешат доверять опросам "Левада-центра", отмечая, что есть и другие методики подсчета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к исследованию "Левада-центра", согласно которому рейтинг президента Владимира Путина снизился в два раза за последние два с половиной года.

"Мы неоднократно уже говорили, что у них существуют разные методики, мы не склонны полностью доверять результатам этих опросов", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что "существуют и другие опросы, которые дают иную картину".

Согласно опубликованным результатам телефонного опроса "Левада-центра", проведенного 24-27 апреля, уровень одобрения деятельности Путина на посту президента снизился до исторического минимума. В апреле этот показатель составил 59%, хотя в феврале он был выше на 10 процентных пунктов. Это самый низкий уровень одобрения за все время проведения опросов с 2000 года. Самый высокий рейтинг наблюдался в 2008 году, тогда он составил 85%.

33% респондентов сказали, что не одобряют работу Путина. 35% участников опроса назвали Путина среди политиков, которым доверяют.