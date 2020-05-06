Московский суд оштрафовал KFC на 100 тыс. руб. за необеспечение дистанцирования

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы оштрафовал на 100 тыс рублей управляющую компанию из-за неустановленного в ресторане KFC спецрежима по допуску работников и посетителей к ресторану.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, "Сити Ресторантс" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Компания "Сити Ресторантс" является франчайзинговым партнером KFC в России.

Как следует из решения суда, администрация KFC не создала условий на прилегающей к ресторану территории для соблюдения работниками и посетителями дистанции не менее 1,5 м.

Представители организации вину в вменяемом правонарушении не признали, однако суд счел их доводы несостоятельными.